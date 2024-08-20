Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 217 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Konya'da jandarma ekiplerinin 3 ayrı ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 217 kök Hint keneviri ile 2 kilo 481 gram Kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin; Kadınhanı, Ereğli ve Beyşehir ilçelerinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Kadınhanı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri İ.Ç.'ye ait çiftlikte yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine çiftliğe operasyon düzenleyen ekipler şüpheliler H.D., O.E. ve M.Ç. tarafından büyükbaş hayvan çiftliğinin bahçe ile bina duvarı arasında 5 kök Hint keneviri, 1 kilo 820 gram kurumaya bırakılmış kubar esrar ele geçirdi. Ele geçirilen kenevirlere el konulurken, şüpheliler, H.D,, O.E. ve M.Ç. gözaltına alındı. Ekiplerin ilçede düzenlediği bir başka operasyonda ise E.S.'nın Mısır tarlasında kenevir ektiği duyumu üzerine harekette geçti. Tarla da yapılan aramada 6 kök Hint keneviri ile 305 gram kubar esrar ele geçirdi. E.S. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ereğli ilçesinde ise jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma sonucunda şüpheli E.Ö'nün kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. E.Ö.'nün adresinde yapılan aramada 5 kök Hint keneviri ele geçirildi. Beyşehir ilçesinde de Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada T.O. isimli şahsın ikametinde ve kenevir ekimi yaptığı arazide arama yapıldı. Yapılan aramada 198 kök Hint keneviri ile 286 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından bahse konu malzemelere el konulurken, şüpheli T.O'nun yakalaması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Beyşehir ilçesinde R.B. ve M.A.B'nın yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde imalat ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri sahsıların ikamet adreslerinde ve araçlarında arama yaptı. Yapılan aramada 70 gram kubar esrar, 59 gram kenevir tohumu, 3 kök Hint kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Ekipler tarafından ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli R.B. ve M.A.B. gözaltına alındı. - KONYA