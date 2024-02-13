Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Konya'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir taciri ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde bir eve yapılan baskında, 103 gram bonzai ham maddesi ile 187 gram bonzai ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen 103 gram bonzai ham maddesi ile 15 kilogram bonzai üretilebildiği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan bir aracın sürücüsünün üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap çıkması üzerine ekipler araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada yaklaşık 5 bin 500 adet uyuşturucu hap maddesi ile bir miktar suç unsuru para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından her iki olayda gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA