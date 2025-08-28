Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Konya'da polis ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çevre illerden Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, D-300 kara yolunda takibe alarak durdurdukları araçtaki İ.D. ve F.İ. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada araçta gizlenmiş halde yaklaşık bin 850 kullanımlık kağıt bonzai, metamfetamin ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, İ.D. ve F.İ. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak", "kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.İ. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA