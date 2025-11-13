Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Konya'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli'de KOM Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 1 şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği istihbaratı alındı. Şüpheli şahsın üzerinde, aracında ve evinde yapılan arama sonucunda; 40 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar maddesi, 1 adet sentetik ecza hap, 20 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu içme aparatı (payp ve bong) ele geçirilirken, bahse konu olayda ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüpheli şahıs tutuklanarak Ereğli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.