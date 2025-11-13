Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda, üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda metamfetamin, kubar esrar, sentetik ecza hapı ve kenevir tohumu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli'de KOM Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 1 şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği istihbaratı alındı. Şüpheli şahsın üzerinde, aracında ve evinde yapılan arama sonucunda; 40 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar maddesi, 1 adet sentetik ecza hap, 20 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu içme aparatı (payp ve bong) ele geçirilirken, bahse konu olayda ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüpheli şahıs tutuklanarak Ereğli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KONYA