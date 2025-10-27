Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında H.Y., A.İ.C.Y. ve K.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve H.Y.'nin evinde yapılan aramalarda, 13 parça halinde yaklaşık 3 bin kullanımlık kağıt bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. - KONYA