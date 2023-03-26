Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir araçta yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir araçta yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Seydişehir Narkotik Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir aracı Antalya çevre yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada poşet içindeki yastığa gizlenmiş vaziyette yaklaşık 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Araç sürücüsü A.K. ekipler tarafından gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KONYA