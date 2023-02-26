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Konya'da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Konya'da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik ekipleri, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararlarına istinaden F.A. ve A.A. isimli şahısların ikametlerinde ve araçlarında arama yaptı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 71 adet tabanca mermisi, 17.63 gram metamfetamin, 9 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu içmeye yarayan cam aparat, 2 adet içinde sıvı bulunan bong tabir edilen uyuşturucu madde içmeye yarayan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan, 6136 sayılı Kanun'a ve 5607 sayılı Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı.

Öte yandan, narkotik ekipleri içerisinde 4 kişinin bulunduğu aracı bir süre takip ettikten sonra durdurdu. Araçtan indirilen S.İ., İ.B., S.K. ve A.B. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 5 parça halinde 4,84 gram metamfetamin ile 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında da işlem yapıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akşehir Konya 3. Sayfa Haberler

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