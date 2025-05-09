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Konya'da Uyuşturucu Operasyonları: 37 Kişi Tutuklandı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonları: 37 Kişi Tutuklandı
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Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 34 kişi tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında çeşitli haplar, bonzai, skunk ve sentetik maddeler bulunuyor. Emniyet yetkilileri, zehir tacirlerine karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Konya'da 1 haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi, 37 kişi tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde il genelinde 34 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 12 bin 683 adet uyuşturucu hap, 2065,54 gram bonzai ham maddesi, 1003,2 gram skunk, 1001,33 gram metamfetamin, 783,33 gram sentetik kannabinoid, 26 adet sentetik kannabinoidle emdirilmiş peçete, 12,54 gram esrar, 5,79 gram kokain, 5,1 gram eroin, 6 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 60 bin 402 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından toplam 61 şüpheli şahsa adli işlem yapılırken bunlardan 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 26'sı serbest bırakıldı. İşlemleri devam eden 3 şüphelinin ise adli süreci devam ediyor. Ayrıca, çeşitli uyuşturucu madde suçlarından aranan 20 kişi yakalandı. Bunlardan 11'i tutuklanırken, toplam 37 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, zehir tacirlerine asla göz açtırılmayacağı ve zehir tacirlerinin gençlerin geleceğini karartmalarına müsaade edilmeyeceği vurgulandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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