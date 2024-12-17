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Konya'da Üniversiteli Taksici Cinayeti: 4 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Konya'da Üniversiteli Taksici Cinayeti: 4 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
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Konya'da bir taksici olan 20 yaşındaki Eren Peker'in bıçaklanarak öldürülmesi olayı sonrasında 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı Muzaffer T. yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Konya'da üniversiteli taksiciyi öldüren 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Genç taksiciyi bıçaklayan zanlının ise yurt dışına kaçma planı yaparken yakalandığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz pazar gecesi saat 01.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir taksi durağında çalışan Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Eren Peker, müşterisini indirdikten sonra trafikte tartıştığı şahıslar tarafından önü kesildi. Şüphelilerden Muzaffer T., Eren Peker'i çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Peker, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peker'in cenazesi memleketi Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, zanlılar Muzaffer T. (27), Muammer B. (34), Dilek K. (36) ve Mikail K.'yi (19) yakaladı. Katil zanlısı Muzaffer T.'nin 12 suç kaydının bulunduğu, yurt dışına kaçmak için plan yaparken polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 4 zanlı Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Konya Adliyesine sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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