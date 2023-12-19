Konya'da Üniversite Profesörü Tabancayla Yaralandı, Kardeşi Tutuklandı

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi bir profesörün çıkan arbedede tabancayla yaralanması olayına karışan aynı bölümdeki profesör ile kardeşinin yargılanmasına başlandı.

Olay, 4 Ekim Salı günü akşam saatlerinde merkez Meram ilçesinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. T.U. ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen aynı bölümde öğretim üyesi G.A. ve kardeşi İ.A. arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Öğretim Üyesi Prof. Dr. T.U., tabancayla bacağından vuruldu. Olaydan sonra şüpheli Prof. Dr. G.A. ve kardeşi İ.A. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Prof. Dr. T.U., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan T.U., taburcu edildi.

Olaya karışan profesör serbest, kardeşi tutuklandı

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından olay yerinden kaçan öğretim üyesi Prof. Dr. G.A., yanında bulunan kardeşi İ.A. ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk e dildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden öğretim üyesi Prof. Dr. G.A., serbest bırakılırken, olayda yanında bulunan kardeşi İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Profesör ve kardeşi hakim karşısında

Konya 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada İ.A., 'kasten yaralama', 'hakaret', 'işyeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve '6133 Sayılı Ateşli Silahlar Kanuna Muhalefet' suçlarından 13 yıla kadar, Öğretim Üyesi Prof. Dr. T.U. hakkında kavgada İ.A.'ya yönelik 'basit yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 3.5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasına başlandı. Duruşmada Prof. Dr. T.U., husumetin yıllık izinden kaynaklı başladığını belirterek, "4 yıl önce G.A. izin talebinde bulundu. Ana Bilim dalı izni onayladı. Eğitim öğretim yılı devam ettiği için ben uygun bulmadım. Bu olay nedeniyle aramızda husumet oluştu. Olaydan 1 gün önce odamdan çıktım, elimde çaydanlık vardı. Beni görünce hakaret etti, daha sonra sonra ise lavaboya girdi, sinirlendim. Hem küfrediyorsun hem abdest alıyorsun dedikten sonra bana küfretti ve yumruk attı gözlüğüm kırıldı, yüzüm yaralandı. Olaydan 1 gün önce aramızda bunun gibi bir gerginlik yaşandı. Olay günü ise odalarımız yan yana olduğu için eşyalarımı toplayıp, yeni bir odaya taşındım. Odamda otururken içeri İ.A. girdi. Ardından kapı tekrar açıldı ve G.A. geldi. İ.A., G.A.'nın dışarı çıkmasını istedi ama çıkmadı. İ.A. bana küfrederek, adamın yüzünü ne hale getirmişsin dedi ve tartışmaya başladık. İ.A., benim ayaklarıma defalarca ateş etti. Sağ bacağıma mermi isabet etti" şeklinde kendini savundu.

"Ağabeyimin mesleki hayatının bitmesini istemedim"

Öğretim üyesi G.A.'nın kardeşi İ.A., ise "Ağabeyimin gelmesini istemediğim halde arkadan geldi. T.U., bizi darp etti ve kafam kanamaya başladı. G.A., bu sırada T.U.'yu korkutmak için ateş etti. Bu olay yaşandıktan sonra ağabeyimin mesleki hayatının bitmesini istemedim ve suçu üstlenmek istedim. Bu yüzden olaydan sonra silahla 1-2 kez havaya ateş ettim" ifadelerini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Prof. Dr. G.A., "Olay günü T.U., tarafından 'Seni öldüreceğim' şeklinde tehdit edildiğim için silah ile gitmiştim. O gün yere ateş eden bendim. Karşımdakine zarar vermek istemedim, korkutmak istemiştim. Ayrıca T.U., olaydan 1 gün önce beni darp etti. Olay günü de hem kardeşimi hem beni darp etti" diye konuştu.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. - KONYA