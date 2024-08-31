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Konya'da üç tekerlekli elektrikli bisiklet kazası: 3 kişi yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen üç tekerlekli elektrikli bisiklet kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi gösterildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan üç tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kıbrıs Caddesi üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 06 ENL 026 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü F.A. ile arkasında yolculuk yapan Ş.D. ve S.D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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