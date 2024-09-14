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Konya'da Üç Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir üç katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Konya'da üç katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Akasyalar Sokak üzerinde bulunan üç katlı bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki üç katlı binanın çatı katından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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