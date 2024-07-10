Konya'da traktör kazası: Sürücü yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu altında kalan sürücü yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çavuş Mahallesi Konya Seydişehir Kara yolu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 42 ZB 916 plakalı traktör, Seydişehir Konya Kara yolu Çavuş Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü S.Y., olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak çıkartıldı. Yaralı sürücü ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Traktör sürücüsünü tarladan biçtirdiği buğdayı Çavuş Mahallesine getirdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA