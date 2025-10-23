Konya'da Trafikte Yarış Yapan Sürücülere 29 Bin TL Ceza

Konya'da araçlarıyla caddede yarış yaparak trafiğe tehlikeye düşüren iki sürücü polis tarafından tespit edilerek 29 bin 544 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, iki sürücü, merkez Selçuklu ilçesinde araçlarıyla yarış yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Yeni İstanbul Caddesi Türmak Kavşağı'ndan Fırat Kavşağı istikametine seyir halinde olan iki aracın sürücüsünün yarış yaparak birden fazla şerit değiştirdikleri ve makas attıkları KGYS kameraları tarafından tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda sürücüler tespit edildi. Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında izinsiz yarış yapmak, trafiği tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirmek ve saygısızca araç kullanmak suçlarından 29 bin 544 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca iki sürücü, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atmak suçundan işlem yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KONYA