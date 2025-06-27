Konya'da Trafik Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

Konya'da Trafik Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü
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Konya'da bir trafik tartışması sonrası iki kişi bıçakla yaralandı. Olayın şüphelileri Z.K. ve T.K. yakalandı. T.K., kavgayla ilgili ifadesinde bir anlık öfkeyle hareket ettiğini belirtti.

Konya'da trafikte çıkan tartışma sonrası 2 kişinin bıçaklanarak yaralandığı olayın şüphelileri yakalandı.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 21.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi İşgalaman Mahallesi Şeyh Ulema Yahşi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesinde 06 CIB 110 plakalı hafif ticari araç ile seyir halinde olan Mustafa K., aynı yönde seyir halinde olan otomobilde bulunan Z.K. ile T.K. ile sözlü tartışma yaşadı. Mustafa K. ile Mustafa B., araçları ile eşi ve çocuklarının da araç içinde olduğu Z.K. ile T.K.'yi takip etti. Bir süre sonra Şeyh Ulema Yahşi Caddesi üzerinde Mustafa K., takip ettiği Z.K. ile T.K.'nin bulunduğu aracın önünü kesti. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Mustafa K. ile Mustafa B. bıçakla yaralandı. Z.K. ile T.K. daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralılar Mustafa K. ile Mustafa B., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonrası tespit edilen şüpheliler Z.K. ve T.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden T.K., emniyetteki ilk ifadesinde, "Olaydan önce bir iş yerinde karşı taraf ile aramızda sözlü tartışma çıktı. Bu tartışma dışarıda da devam etti. Daha sonra araçta eşim, çocuklarım ve yakınlarım olduğu için adresten aracıma binerek ayrıldım. Tartışma yaşadığım kişiler aracıyla beni bir süre boyunca takip ettikten sonra olayın yaşandığı cadde üzerinde aracımın önünü kesti. Burada tekrar çıkan tartışmada sopayla saldırdılar, bir anlık öfke ile olay gerçekleşti" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Z.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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