Üye Girişi
Haberler

Konya'da trafik kazasında otomobil sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti

Güncelleme:

Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.

Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasına, otomobil sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.

Kaza, 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aşağıpınarbaşı Mahallesi Ankara Caddesi Aselsan Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan 68 yaşındaki Mehmet Aslan idaresindeki 42 BC 771 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Ali A. idaresindeki 27 ATB 382 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araca çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinde sürücü Mustafa Aslan ile araçta yolcu olarak bulunan 68 yaşındaki eşi Azime Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kazada hayatını kaybeden karı kocanın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise emniyet otoparkına kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden sürücünün çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü Ali A., "Biz Ankara'dan geliyoruz Konya'da tarım işçisi olarak çalışıyoruz. Ben kırmızı ışıkta durmuştum bir anda bana arkadan bir araç vurdu. Benim aracım 30 metre ileriye gitti. Daha kırmızı ışık yanıyordu olay yerine yakın bir polis ekibi kazayı gördü. Bizde bir şey yok çok şükür" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Memduh Büyükkılıç kimdir? AK Parti Kayseri Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç kaç yaşında, nereli? Tahsin Babaş kimdir? AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş kaç yaşında, nereli? Can Ilgaz kimdir, öldü mü? Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz neden öldü, kaç yaşında? Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu neden öldü? Can Ilgaz'ın hastalığı nedir? YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sonuç görüntüleme ekranı! Mevlüt Akgün kimdir? AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kaç yaşında, nereli? DEM Parti Trabzon Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Trabzon adayı Leyla Üzüm ve Samedin Gündoğan kimdir? Ülkü Öcal kimdir? AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal kaç yaşında, nereli? Mehmet Halis Bilden kimdir? AKP Diyarbakır Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden kaç yaşında, nereli? MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK 2024? TBMM hangi gün açılıyor? Mehmet Şimşek kimdir? AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tokat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat adayı Dilber Demir ve Reşat Yıldız kimdir? KIZILCIK ŞERBETİ 53. BÖLÜM SON FRAGMAN İZLE! Alev çocuğu doğuracak mı? Fatih Doğa'ya geri dönecek mi? Meclis tatile girdi mi? TBMM ne zaman tatile giriyor, ne zaman kapanır? DEM Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tekirdağ adayı Müselma Keskintürk ve Sadi Özdemir kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title