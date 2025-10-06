Konya'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen için Yas

Konya'da aracıyla kırmızı ışıkta beklerken, arkadan son sürat gelen otomobilin aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Mevlüt Külcü'nün 2 yılı aşkın süredir görev yaptığı lisede üyük üzüntü yaşanırken, haftanın ilk günü bütün öğrenci ve öğretmenler siyah kıyafetler giyindi.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Konya-Antalya çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Külcü (40) idaresindeki 42 BT 341 plakalı otomobil caddede kırmızı ışıkta beklediği sırada, son sürat gelen İsmail A. idaresindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil arkadan çarptı. Feci kazada kimya öğretmeni Mevlüt Külcü hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün görev yaptığı Meram Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'ne haftanın ilk günü bütün öğrenci ve öğretmenler siyah kıyafetler giyinerek geldi. Öğrenciler, okulun zemin katında bir alana asılan Külcü'nün fotoğrafının yanındaki panoya, öğretmenleri için veda notları yazdı.

Okul Müdürü Makbule Özlem Yıldırım, "Öğretmenimiz o gün çocuklarla hep eğlenceli bir şekildeydi. Çocuklar onu çok severdi, biz zaten çok severdik meslektaşları olarak. Okulda o gün derse girdi. Derste, zili bile unutmuş ders anlatmaktan. Zaten çıktık Cuma namazına gidip tekrar öğle arasından sonra okula dönecekti. Eğlenceli bir şekilde çıktı okuldan. Hatta arkadaşlarına 'cumaya beraber gidelim' demiş. Onlar da biz buradaki camiye gideceğiz demiş. Nasip, kısmet nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz. Bugün bir tören hazırladık. Öğrenciler ve bizler siyah giyindik. Ona böyle bir köşe hazırladık. Mesajlar yazdık, Fatihalar okuduk. Ruhu şad olsun inşallah" dedi.

Okulda öğretmen Mevlüt Külcü'nün dersine giren öğrencileri ise öğretmenlerinin kendilerine her zaman iyi bir öğretici olduğunu ve son kez öğretmenlerine veda için etkinliğe katılarak siyah giyindiklerini ifade ettiler. - KONYA