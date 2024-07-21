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Konya'da trafik kazasında genç iş adamı hayatını kaybetti

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında genç iş adamı hayatını kaybetti. Kazada motosiklet şarampole devrildi ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında genç iş adamı hayatını kaybetti.

Kaza, Beyşehir-Şarkikaraağaç Karayolu'nun 50. kilometresi Fele köyü yakınlarında meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, Aydın Kuyucu (33) idaresindeki motosiklet, Beyşehir'den Şarkikaraağaç ilçesi yönüne seyrederken şarampole devrilerek metrelerce sürüklendi. Motosikletten ağaçlar arasına savrularak yere düşen sürücü Kuyucu, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyucu'nun cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beyşehir'de bir silah firmasının yönetim kurulu başkanı olan Aydın Kuyucu'nun motosikletli arkadaş grubu ile geziye çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Beyşehir trafik Konya Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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