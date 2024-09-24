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Konya'da Trafik Kazasında Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'da Trafik Kazasında Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti
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Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki bisikletli çocuk, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı bisikletli çocuk tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Cumartesi günü Ereğli ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 42 LK 184 plakalı otomobil, Berke Kağan Bal'ın (14) kullandığı bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Berke Kağan Bal ağır yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken sürücü E.Y. gözaltına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Berke Kağan Bal kurtarılmayarak hayatını kaybetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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