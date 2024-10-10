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Konya'da Trafik Kazasında Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Konya'da Trafik Kazasında Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 gündür hastanede tedavi altında olan Sinem Akalın hayatını kaybetti. Kazada toplamda 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralanmıştı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarparak taklalar attığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan ve 10 gündür hastanede tedavi altında olan Sinem Akalın hayatını kaybetti.

Kaza, 30 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde Konya-Karapınar kara yolu üzeri Yelekli mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 42 GV 516 plakalı hafif ticari araç, Konya istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan bir tıra arkadan çarparak kontrolden çıktı. Hafif ticari araç, taklalar atarak refüjde durabildi. Kazada, Batuhan Tatlı (22) ile Songül Özer'in (32) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Sinem Akalın (26), C.K. (20) ve M.A. (25) ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 10 gündür hastanede tedavisi süren Sinem Akalın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan C.K. ve M.A.'nın tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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