Konya'da Trafik Kazası: Yaya Yaralandı

Konya'da çarpışan otomobillerin park halindeki aracı savurması sonucu kaldırımda yürüyen yaya yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü kaçan 42 ADY 950 plakalı otomobil kontrolden çıkarak 42 DLZ 06 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 42 DLZ 06 plakalı otomobil park halindeki 72 ABK 990 ve 42 AOS 901 plakalı araçlara çarptı. Park halindeki 72 ABK 990 plakalı hafif ticari araç ise kaldırımda yürüyen A.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA