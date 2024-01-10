Konya'da Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Ağır Yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı ve otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Kulu ilçesi Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. (30) idaresindeki 06 FE 8610 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - KONYA