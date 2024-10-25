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Konya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Konya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi Karşıyaka Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y. (66) idaresindeki 06 SGZ 39 plakalı hafif ticari araç ile M.Ü.'nün (46) kullandığı 42 ABR 575 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü M.Ü. yere savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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