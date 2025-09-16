Konya'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Karapınar kara yolu Merdivenli mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Karapınar yönüne seyir halinde olan ve akaryakıt istasyonundan çıkış yapan A.O.K. idaresindeki 33 AKA 847 plakalı tıra, aynı yönde seyir halinde olan A.E. yönetimindeki 06 FUT 39 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan yolcu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA