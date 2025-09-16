Haberler

Konya'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Karapınar kara yolu Merdivenli mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Karapınar yönüne seyir halinde olan ve akaryakıt istasyonundan çıkış yapan A.O.K. idaresindeki 33 AKA 847 plakalı tıra, aynı yönde seyir halinde olan A.E. yönetimindeki 06 FUT 39 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan yolcu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu

Mahkemede gönül ilişkisi yaşayıp para yedirdiği kadınlar soruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.