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Konya'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, kayganlaşan kavşakta meydana geldi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ali Aksu Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. idaresindeki 42 YY 336 plakalı otomobil, A.A.'nın kullandığı 34 AEZ 963 plakalı otomobille kar sebebiyle kayganlaşan kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden F.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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