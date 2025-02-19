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Konya'da Trafik Kazası: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti

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Konya'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin kamyona çarpması sonucu Erol Uygun hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'da meydana gelen trafik kazasında kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Karapınar-Ereğli kara yolundaki bir petrol istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyondan çıkan M.K. idaresindeki 07 RM 989 plakalı kamyona, Karapınar'dan Ereğli istikametine seyreden Erol Uygun'un kullandığı 42 YE 406 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Erol Uygun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin incelemelerinin ardından Uygun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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