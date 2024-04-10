Konya'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yağmapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ç. (43) idaresindeki 42 E 5224 plakalı hafif ticari araç ile Y.S. (32) idaresindeki 06 SJ 029 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri N.Ç., Y.S. ve araçlarda yolcu olarak bulunan A.Ç., G.Ç., F.Ç., F.M.S. ve G.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA