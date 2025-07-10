Konya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.U. idaresindeki 42 KV 817 plakalı otomobil ile Y.E.T. yönetimindeki Volkswagen marka 06 BT 1332 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 42 KV 817 plakalı araçta bulunan sürücü F.U. ile yolcular E.U. (6), N.K. (4), E.U. (9) ve E.D. (20) ile 06 BT 1332 plakalı araçta yolcu olarak bulunan H.İ.G. (20) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA