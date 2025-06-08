Konya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Konya'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, 2 araca çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı, yol 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Konya'da karşı şeride geçen otomobil 2 araca çarptı: 6 yaralı

KONYA - Konya'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin 2 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, M.M.B. idaresindeki 42 ABD 067 plakalı otomobil Selçuk Üniversitesi istikametine aşırı hızla seyir ederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil ilk olarak, A.S. idaresindeki 42 ASN 809 plakalı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, ardından M.Ç.'nin kullandığı 42 ATR 423 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Daha sonra otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüleri M.M.B. ve M.Ç. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken araçların kaldırılması ve temizlik işlemlerin tamamlanmasının ardından tekrardan ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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