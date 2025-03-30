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Konya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe girişinde bulunan Meteoroloji Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.M. idaresindeki 06 EBZ 852 plakalı Volkswagen marka otomobil ile L.E.'nin kullandığı 06 EUN 667 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Kazada 06 EUN 667 plakalı araçta bulunan yolculardan A.C.E., A.E., N.E. ve F.E.E. ile 06 EBZ 852 plakalı otomobilin sürücüsü D.M. ve D.M. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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