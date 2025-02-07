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Konya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi Beştepeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.N. idaresindeki 06 EEC 941 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Takla atan aracın sürücü K.N. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan biri 6 aylık bebek olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazıları araç içerisinde sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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