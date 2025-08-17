Konya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil trafik levhasına çarparak karşı şeride geçti. Kazada 1 sürücü ve 3 yolcu yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin trafik levhasına çarparak karşı şeride geçtiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Adana Karayolu üzerinde Karapınar ilçesi Akören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Ereğli ilçesi yönüne giden O.S. idaresindeki 01 ARU 306 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil refüjdeki trafik levhasına çarpıp karşı şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü ve 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
