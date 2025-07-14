Konya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Olayda 4 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar-Konya karayolu üzerindeki Poligon Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Konya yönüne seyir halinde olan C.E.H. yönetimindeki 50 AEL 187 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan K.B. idaresindeki 33 NUA 38 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle 33 NUA 38 plakalı araçta bulunan sürücü ve iki yolcu ile 50 AEL 187 plakalı araçta bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti

PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara! İçinden neler çıktı neler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek

Süreçte kritik dönemeç sonrası DEM Parti'den yeni adım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.