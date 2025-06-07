Konya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde, bir otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. (31) idaresindeki 06 CNE 117 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yara almazken araçta bulunan Ö.B. (39), E.B. (20), Ö.B. (44) ve Y.Ö. (28) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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