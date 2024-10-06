Üye Girişi
Haberler

Konya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya-Ankara karayolu Meteoroloji Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.G. idaresindeki 42 HG 630 plakalı Opel marka otomobil, C.A. idaresindeki 42 AOE 152 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmada 42 HG 630 plakalı otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.K. ve M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil trafik konya Kulu Kaza

İzmir'deki parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti

Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdalesi

 İzmir'deki korkunç görüntüler sonrası valilikten gelen açıklama 'Bugüne kadar neredeydiniz' dedirtti

Korkunç görüntü sonrası İzmir Valiliği'nden açıklama geldi

 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında
Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Gaziantep FK maç özeti! Beşiktaş-Gaziantep FK maçı kaç kaç? Beşiktaş-Gaziantep FK CANLI izle! CANLI ANLATIM | Galatasaray-Alanyaspor maç özeti! Galatasaray-Alanyaspor maçı kaç kaç? Galatasaray-Alanyaspor CANLI izle! CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Gaziantep FK Bein Sports 2 canlı izle! Beşiktaş-Gaziantep FK 6 Ekim canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Galatasaray-Alanyaspor Bein Sports 1 canlı izle! GS-Alanyaspor 6 Ekim canlı yayın bilgileri... Beşiktaş ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i açıklandı mı? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ilk 11'ler! Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'i açıklandı mı? Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 114. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Masterchef Canlı İzle! 6 Ekim Masterchef CANLI izle! Masterchef CANLI izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Kirli Sepeti full HD bölüm izle! Kirli Sepeti 36. bölüm tek parça izle! Kirli Sepeti son bölüm neler oldu? Güzel Aşklar Diyarı full HD bölüm izle! Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm tek parça izle! Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu?
title