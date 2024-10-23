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Konya'da Trafik Kazası: 4 Kayıp, 1 Yaralı Hayatını Kaybetti

Konya'da Trafik Kazası: 4 Kayıp, 1 Yaralı Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerinde 2 kişi hayatını kaybederken, 24 gündür tedavi altında olan Cemal Kaynak da hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarparak taklalar attığı, 2 kişinin olay yerinde, 1 kişinin 10 gün sonra hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan ve 24 gündür hastanede tedavisi devam eden Cemal Kaynak hayatını kaybetti.

Kaza, 30 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde Konya-Karapınar Kara yolu üzeri Yelekli mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (25) idaresindeki 42 GV 516 plakalı hafif ticari araç, Konya istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan bir tıra arkadan çarparak kontrolden çıktı. Hafif ticari araç, taklalar atarak refüjde durabildi. Kazada, Batuhan Tatlı (22) ile Songül Özer (32) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Sinem Akalın (26), Cemal Kaynak (20) ve M.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Sinem Akalın, kazadan 10 gün sonra hayatını kaybederken, 24 gündür hastanede tedavi altında olan Cemal Kaynak da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralı olan sürücü M.A.'nın ise tedavisinin halen devam ettiği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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