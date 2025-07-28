Konya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar-Konya Karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 42 CUS 35 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü M.G. ile araçta bulunan Ş.G. ve S.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA