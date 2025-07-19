Konya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya Ankara Karayolu Kulu ilçesi girişi Kulu Meslek Yüksek Okulu önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki GE 108833 yabancı plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 42 GB 931 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. 42 plakalı otomobil trafik yön levhalarını kopartıp yolun karşı şeridine geçerek durabildi. Yabancı plakalı otomobilin de ön tekerleği yerinden koparak metrelerce ileriye gitti. Kazada araç sürücüleri ile H.D. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar ise kurtarıcı yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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