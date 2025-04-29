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Konya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızılcalar Mahallesi Metehan Caddesi üzerinde meydana geldi geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin I. idaresindeki 42 VL 528 plakalı otomobil ile Ramazan Ö. idaresindeki 42 DFT 32 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası sürücü Hüseyin I. ile aynı araçta bulunan Makbule I. ve 3 yaşındaki Y.A.I. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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