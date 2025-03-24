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Konya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, A.Ç. yönetimindeki otomobilin, Y.A.U. idaresindeki kamyonetle çarpışması sonucu meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tahkikat sürüyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya Kara yolu Yeniköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar'dan Konya istikametine seyir halinde olan A.Ç. kullandığı 03 BC 717 plakalı otomobil ile arkadan gelen Y.A.U. idaresindeki 42 BAG 474 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada her iki aracın sürücüleri ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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