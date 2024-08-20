Konya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Dinek Mahallesi Kulu Bölge Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. (48) idaresindeki 57 AAF 117 plakalı otomobil ile A.D'nin kullandığı 42 ALC 639 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 57 AAF 117 plakalı otomobil şarampole devrilerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Ş.A., otomobilde yolcu olarak bulunan A.A. (45) ve M.E.A. (7) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA