Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtbasan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Z. idaresindeki 42 L 8310 plakalı tır ile Y.M. yönetimindeki 01 NR 285 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Y.M. ile yanında yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki M.M. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Karapınar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA