Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ulus Mahallesi İbni Sina Caddesi ile 133212 Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur K.'nin kullandığı 42 AET 797 plakalı kamyonet ile Adem Said K. yönetimindeki 42 GL 828 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Adem Said K. ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Osman B. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA