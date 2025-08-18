Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.40 sıralarında Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. yönetimindeki 42 L 3475 plakalı motosiklet, Anıt Meydanı istikametinden Ahmet Hamdi Mutlu Parkı yönüne doğru seyir halindeyken T.Ü. idaresindeki 35 BKZ 039 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü F.D. ile arkasında bulunan M.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
