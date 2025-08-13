Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ile minibüs çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 13.45 sıralarında Apak Mahallesi Konya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G.'nin kullandığı 42 BBU 269 plakalı motosiklet, İ.K. idaresindeki 42 CEK 23 plakalı minibüsün sağ ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.H. ile motosiklette yolcu olarak bulunan S.E.G. hafif şekilde yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir

Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.