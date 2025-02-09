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Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otomobil demir bariyerlere çarptı. Kazada 86 yaşındaki sürücü ve oğlu yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Ankara yönüne gitmekte olan E.B. (86) idaresindeki 06 BV 2209 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve oğlu M.B.B. (39) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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