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Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Seyitharun Bulvarı Adliye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A.D. idaresindeki 06 FT 4242 plakalı hafif ticari araç ile N.G. yönetimindeki 07 L 4344 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada minibüste bulunan A.G. ve M.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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