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Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, her iki araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alaylar Bir Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi Lojmanlar girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A. E. idaresindeki 42 K5070 plakalı Tofaş marka otomobil ile S.Ö. idaresindeki 07 NK 198 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücülere olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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