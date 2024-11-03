Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Sadetler Mahallesi Kurtuluş Caddesi Eti Alüminyum Fabrikası civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 42 APN 235 plakalı hafif ticari araç ile E.C. idaresindeki 06 AZU 35 plakalı Fiat Tofaş otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın da sürücüsü yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, kaza kırım ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA