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Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Kulu ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Konya kara yolu üzerinde Kömüşini Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. (68) idaresindeki 06 BJ 0785 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole indi. Kazada otomobil sürücüsü N.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan S.A. (65) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Sağlık trafik Hukuk konya Kaza Kulu

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